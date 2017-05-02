الداخلية: القبض على 1628 متهما لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال المخدرات

الأحساء – واس

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة بتوفيق الله خلال الأشهر الماضية (محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الآخرة) من العام الحالي 1438هـ من القبض على (1628) ألف وستمائة وثمانية وعشرين متهماً منهم (589) سعودياً بالإضافة إلى (1039) متهماً من (41) جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبين أن رجال الأمن قد واجهوا خلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية نتج عنها إصابة (16) ستة عشر رجل أمن، ومقتل (5) خمسة وإصابة (14) أربعة عشر من مهربي ومروجي المخدرات.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية ما يلي: –

أولاً : ( 859ر429ر21 ) واحد وعشرون مليوناً وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون قرص إمفيتامين (كبتاجون).

ثانياً: ( 19 ) تسعة عشر طناً، و( 612 ) كيلو جراما من الحشيش المخدر.

ثالثـاً: ( 12 ) اثنا عشر كيلو، و( 932 ) تسعمائة واثنان وثلاثون جراما، من الهيروين الخام.

رابعـــاً: ( 218 ) مائتان وثمانية عشر كيلو و( 948 ) تسعمائة وثمانية وأربعون جراماً من الكوكايين المخدر.

خامســاً: ( 22 ) اثنان وعشرون كيلو و( 938 ) تسعمائة وثمانية وثلاثون جراماً من الشبو المخدر.

سادسـاً: ( 189ر427ر1 ) مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ومائة وتسعة وثمانون قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.

سابعـاً: ( 5468 ) خمسة آلاف وأربعمائة وثمانية وستون سلاحا متنوعا، و( 100ر14 ) أربعة عشر ألفاً ومائة طلقة حية متنوعة.

ثامناً: مبالغ نقدية بلغ إجماليها ( 684ر822ر43 ) ثلاثة وأربعين مليونا وثمانمائة وإثنين وعشرين ألفاً وستمائة وأربعة وثمانين ريالا.

وأكد المتحدث الأمني بأن رجال الأمن يواصلون مهامهم لإحباط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، وترويجها فيها، وتعقب العناصر المتورطة في ذلك للقبض عليهم والإطاحة بشبكاتهم الإجرامية، والتنسيق والتعاون مع الجمارك السعودية والجهات النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة لاستباق المخططات الرامية لاستهداف المملكة بالمخدرات. والله ولي التوفيق.