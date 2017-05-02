الإطاحة بـ3 وافدين سرقوا مبالغ مالية من داخل سيارة مواطن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه استمراراً للجهود المبذولة في إطار مكافحة جرائم السرقة تمكنت إدارة دوريات الأمن بمتطقة الرياض من الإطاحة بثلاثة وافدين سودانيي الجنسية تورطوا في سرقة مبالغ مالية من داخل سيارة أحد المواطنين.

وكانت غرفة عمليات دوريات الأمن قد تلقت بلاغ أحد المواطنين عن قيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارتين من نوع جيب بتكسير زجاج سيارته الجانبي أثناء وقوفها أمام منزله وسرقة مبلغ 135312 ريال من داخلها وارتكاب الفرار لجهة غير معلومة.

وأضاف الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، أنه جرى على الفور إعادة توزيع الفرق الميدانية بغرض تركيز البحث عن الجناة ومراقبة المواقع المشبوهة ووضع الخطط اللازمة لسرعة الإطاحة بالجناة، وأسفرت الجهود بتوفيق من الله عن رصد إحدى المركبتين يستقلها وافد سوداني الجنسية حيث تم ضبطه بعد محاولته ارتكاب الفرار ، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على مبلغ (58500 ريال) أفاد بأنها جزء من المبلغ الذي قام بسرقته بمشاركة شخصين آخرين من بني جنسيته، وتواصلت عملية البحث حيث رصدت السيارة الثانية تسير بأحد الطرق الرئيسية بحي غبيرا يستقلها شخصان تم استيقافهما وضبطهما وبتفتيشهما المركبة عثر بداخلها على مبلغ (3300 ريال) وثمانية أجهزة هاتف جوال، وبمناقشة المتهمين مبدئياً اقروا بارتكاب ما نسب اليهم متقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وتابع أنه تم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات وإيقافهم بمركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم ومقارنة أسلوبهم الاجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.