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“التجارة” تُشهّر بمؤسسة “أريج الأصايل” بسبب تزوير قطع غيار السيارات

“التجارة” تُشهّر بمؤسسة “أريج الأصايل” بسبب تزوير قطع غيار السيارات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شهّرت ‎وزارة التجارة والاستثمار بمؤسسة أريج الأصايل وصاحبها عبدالرحمن بن سعيد بن حميد بن ربيحان “سعودي الجنسية”، وأنيس إقبال “هندي الجنسية”، لتورطهما بالغش التجاري وخداع المستهلكين وتهديد سلامتهم عبر تزوير قطع غيار سيارات مغشوشة وكتابة أسماء علامات تجارية شهيرة عليها مثل “نيسان – تويوتا – هونداي – اي سي ديلكو”.

وغرمت التجارة، المتهمين، بمليون ريال والسجن عامين لكل منهما وإغلاق المؤسسة ومصادرة البضائع وإبعاد المدان الثاني عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وعدم عودته، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهما.

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