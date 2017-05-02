“التجارة” تضبط مستودعًا يغش الأشمغة والغتر الصينية بأسماء علامات أوروبية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أغلقت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، مستودعًا يستخدم كمقر للغش التجاري، في المستلزمات الرجالية من الشماغ والغترة، بتغيير بلد الصنع، وضبطت كميات كبيرة منها.

وكانت الفرق الميدانية لوزارة التجارة، قد قامت بإغلاق الموقع المخالف، حيث ‏ضبط المفتشون كميات كبيرة من منتجات الأشمغة والغتر، المصنعة في الصين، بينما يقوم العاملون في المستودع بإعادة طباعة بلد الصنع بعلامات منتجات فاخرة، من إنجلترا وسويسرا.

‏وقام المفتشون بضبط المنتجات المغشوشة، وتحرير محاضر بذلك، وحجز 15 ألف شماغ وغترة، عليها علامات أوروبية غير صحيحة، الهدف منها التدليس على المستهلك، ونشرت الوزارة على حسابها في تويتر صورًا لعملية الضبط ‏للموقع المخالف.