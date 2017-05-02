العلاقات العامة بتعليم الأحساء يكرم الطلاب الفائزين بجوائز محلية ودولية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كرّمت إدارة العلاقات العامة بتعليم الأحساء، اليوم الثلاثاء، عددًا من الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز مختلفة على المستوى المحلي والدولي.

وفي الساق، وجّه مدير إدارة العلاقات العامة ماجد بن حمد العصيل، فريق عمل مكونًا من مسؤول العلاقات بمبنى قطاع البنين هشام بن أحمد العبداللطيف، ومسؤولة العلاقات العامة بالمبنى الإداري النسائي إيمان بنت عبدربه الحجي؛ لتكريم الفائزين والفائزات.

وبدوره، قام “العبداللطيف” بتكريم الفائز بالميدالية الذهبية في مسابقة “مناهزات أولمبياد اللغة العربية” بدولة الإمارات الطالب أحمد بن عبدالعزيز الدوغان من مدرسة الإمام جعفر الصادق الثانوية، والفائز في أولمبياد إبداع بجائزة خاصة من الجمعية العلمية للمختبر البيولوجي بأمريكا الطالب خالد بن عبدالله الحمام بمدرسة الأنجال الأهلية, فيما كرّمت “الحجي” الفائزة في جائزة الشيخ محمد بن سلطان للتميز والإبداع العلمي الطالبة أشواق الحربي من معهد النور بالأحساء.