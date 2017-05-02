إطلاق حملة للإفراج عن 100سجين من الغارمين بالأحساء 28شعبان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلن مدير مركز التنمية الأسرية بالأحساء الدكتور خالد الحليبي، اليوم الثلاثاء، تدشين حملة بعنوان “لموا شملي بأسرتي” لإطلاق 100سجين في الأحساء ممن تسببت الديون في إيقافهم، وذلك يوم الأربعاء 28شعبان الجاري، في فندق إنتركونتنتال الأحساء.

وفي السياق، أوضح “الحليبي”، أن الحملة ستنطلق في الأحساء لمساعدة من يقع في بلاء الحبس بسبب الديون بمبالغ مقدور عليها، وذلك قبل يومين من شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ترعاها المحافظة وتشترك فيها جمعية البر بالأحساء وجمعية التنمية الأسرية بالأحساء، منوهًا بأن كل واحد يمكن أن يكون عضوًا مهمًا وفاعلًا في هذه الحملة بمشاركته بالقليل أو بالكثير، من خلال الصدقة، أو زكاة المال، أو بالحث على المشاركة، أو نشر إعلانها، أو بالدعاء.

هذا، ولمزيد من الاستفسار التواصل عبر هاتف رقم (0537544440)، وللمساهمة حساب جمعية البر بالأحساء رقم: (SA0280000562608010260008).