علماء: حليب الأبقار يهدد البشرية

“الأحساء اليوم” – الاحساء

عثر العلماء على جين جديد، لدى البكتيريا الموجودة على جلد الأبقار، يساهم في مقاومة المضادات الحيوية.

ونشر الباحثون من معهد جامعة الجراثيم البيطرية “برن” بسويسرا، نتائج دراستهم في دورية Scientific Reports.

ويدور الحديث عن البكتيريا غير الضارة “Macrococcus caseolyticus”، وهي موجودة في حليب البقر، بالإضافة إلى بعض مشتقاته مثل الجبن.

وقد أظهرت التجارب أن هذا الجين يوفر مقاومة لجميع الفئات الموجودة من المضادات الحيوية من نوع “بيتا لاكتام”، بما في ذلك السيفالوسبورين.

ما يعني أن هذه الكائنات الحية الدقيقة هي العامل الذي يصعب علاج الأمراض المكتسبة عبر العدوى.