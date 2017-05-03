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الأربعاء, 7 شعبان 1438 هـ, الموافق 3 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

هيئة تنظيم الكهرباء تنفي رفع رسوم التعرفة

هيئة تنظيم الكهرباء تنفي رفع رسوم التعرفة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نفت هيئة تنظيم الكهرباء ما يشاع حالياً حول رفع رسوم التعرفة الكهربائية، مشيرة في حسابها على تويتر إلى أن الجهة المشرعة لمثل هذه الأمور هو مجلس الوزراء.

وقالت الهيئة أن التعرفة إلى هذا اليوم ما زالت على وضعها السابق، وأنه ليس من صلاحيات (شركة الكهرباء) رفع التعرفة من تلقاء نفسها، وهذا الأمر له تنظيم خاص، ولا يتم إقراره إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ونفت الهيئة علاقتها بالتنظيم الوظيفي الذي تم تداوله إعلاميا حول تقليص الكهرباء لعدد من موظفيها، مفيدة بأنه لا علاقة لها بتنظيمات شركة الكهرباء الداخلية التي تخص موظفيها، سواء زيادة أو نقصان، وإنما من ضمن مسؤوليات الشركة، كما أنه ليس للهيئة علاقة بأي شكاوى للموظفين المتضررين، وهناك جهات مختصة لمثل هذه القضايا.

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