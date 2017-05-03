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الأربعاء, 7 شعبان 1438 هـ, الموافق 3 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الحملة السعودية تواصل توزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين في الأردن

الحملة السعودية تواصل توزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين في الأردن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تستمر الحملة الوطنية السعودية بتوزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن والمتمثلة بأطقم الأواني المنزلية وملحقات المائدة والحقيبة الصحية حيث تم استهداف عدد 1032 عائلة سورية بواقع 3851 مستفيد في محافظة المفرق وذلك ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها الحملة في هذا الوقت وهي “شقيقي سفرتك هنية” و”شقيقي صحتك غالية ” لتصل الحملة بهذا التوزيع للمحطة 123.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة مستمرة بتوزيع المساعدات الإغاثية لتغطي أكبر قدر ممكن من الأشقاء اللاجئين السوريين في الداخل السوري والدول المجاورة له وذلك من خلال البرامج التي تطلقها لتلبية احتياجات الأشقاء السوريين في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأكد السمحان أن الحملة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الإنسانية للأشقاء السوريين، ومستمرة بإذن الله بتنفيذ مشاريعها الإنسانية المتنوعة، وذلك لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.

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