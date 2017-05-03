شباب تنس القارة إلى “الممتاز” بعد تربعه على بطولة المملكة

الأحساء – عبدالمحسن القطان

حقّق فريق كرة التنس الأرضي لدرجة الشباب، المركز الأول في بطولة المملكة للصعود للأندية الممتازة بعد فوزه في جميع المباريات وبنتيجة (3-0)، حيث تغلب على فرق “هجر”، و”المجزل”، و”الأمل” و”الأشيقر”، خلال المباريات التي جمعته بها على ملاعب الراكة بالخبر من يوم الخميس إلى يوم السبت الماضي.

وبهذا الإنجاز، يصعد فريق الشباب بالنادي إلى مصاف أندية الممتازة لدرجة الشباب في الموسم المقبل، ومثل الفريق كل من علي أمين العيثان، وأيمن عباس الغافلي، ومحمد جاسم الجزيري، وعبدالله حسين الغافلي، وبقيادة المدرب عصام علي الجزيري.