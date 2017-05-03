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الأربعاء, 7 شعبان 1438 هـ, الموافق 3 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إحالة مواطنين للمحاكمة لسقوط أطفال في خزانات مياه عمائرهم

إحالة مواطنين للمحاكمة لسقوط أطفال في خزانات مياه عمائرهم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أحالت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة مواطنين إلى المحاكمة، وذلك لمخالفتهم الشروط الواجب توافرها في المباني تحت الإنشاء ووضع الحواجز وإغلاق الخزانات، ما تسبب في سقوط طفلين في حادثتين مختلفتين بخزانات مياه لمبان يملكونها.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة العقيد خالد الجهني، وفقا لـ”الوطن”، إنه بمشاركة أمانة المنطقة تم اتخاذ الإجراءات الرسمية حيال حوادث سقوط الأطفال في خزانات المياه في عمائر تحت الإنشاء، حيث يحال صاحب الموقع إذا رصدت عليه ملاحظات إلى محاكمة الدفاع المدني، ويعرض عليه الدعوى ومن ثم تقديم اعتراضه.

وأضاف أنه بعد ذلك يصدر حكم تقديري يتمثل في غرامة مالك العقار، تراوح بين ريال واحد و30 ألف ريال بحسب مقدار المخالفة، كما يحق على المدعى عليه الاعتراض لديوان المظالم لمدة شهر من تاريخ الدعوى.

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