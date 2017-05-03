تقنية الأحساء للبنات تنهي المرحلة الأولى لـ”أتقن” والمستفيدات 135متدربة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من دورات برامج التدريب المجتمعي “أتقن”، والتي أقامها مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية على مدى ثلاثة أسابيع، حيث بلغ عدد المستفيدات منها 135 متدربة خلال سبعة برامج تدريبية في “أساسيات صيانة الحاسب الآلي والدعم الفني” وثلاثة في “أساسيات التجميل وتصفيف الشعر”.

وبدورها، أوضحت منسقة المركز ريم العيسى، أن المركز سعى بكل إمكانياته على تسهيل وتيسير إجراءات الدورات، مشيرة إلى استقطاب مدربين متمكنين وذلك حرصًا من المركز على تزويد المشاركات بالمهارات المطلوبة من كل برنامج.

وقد لاقت البرامج إعجاب الكثير من الملتحقات، حيث أفادت المتدربة سارة الدواس، بأنها في مرحلة الماجستير ونظرًا إلى حاجتها في بحوثها استخدام الحاسب الآلي من الدرجة الأولى فإنها بحاجة لإجراء صيانة دورية على الجهاز، مؤكدة أنها اكتسبت مهارة تجميع الحاسب الآلي والتعرف على مكوناته؛ لمعرفة تحديد سب العطل الأساسي بالجهاز قبل إصلاحه.

فيما ذكرت المتدربة لطيفة الملحم، أن دخولها دورة صيانة الأجهزة كان من مبدأ اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة لصيانة أجهزة الحاسب الآلي بنفسها، حيث يتطلّب بشكل دوري صيانته خارجيًا؛ مما يشكل خطورة على سلامة الملفات المحفوظة بداخله.

كذلك لفتت إحدى متدربات برنامج أساسيات التجميل وتصفيف الشعر بدرية الحقيل، إلى أنها التحقت بالمبادرة، التي وصفتها بالرائدة؛ لمواكبة سوق العمل وتلبية احتياجاته، منوّهة بأن الدورة على مستوى عالي من التجهيزات، وقد أتيحت لها الفرصة التعرف على أحدث منتجات التجميل وتصفيف الشعر.