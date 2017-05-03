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الأربعاء, 7 شعبان 1438 هـ, الموافق 3 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

السجن 14 عاماً و1300 جلدة لخادمة اعتدت على طفلتين في جازان

السجن 14 عاماً و1300 جلدة لخادمة اعتدت على طفلتين في جازان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدرت محكمة بجازان حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً و1300 جلدة على الخادمة الإثيوبية المعتدية بوحشية على الطفلتين رغد البالغة من العمر 9 سنوات، ورؤى  البالغة من العمر 6 سنوات، وأمهما بمنزلهم في قرية صنبة بجازان، على أن تنفذ 600 جلدة من عقوبة الجلد بحق الجانية في جامع القرية التي شهدت الحادثة.

وكانت الخادمة اعتدت في يناير الماضي على الطفلتين داخل منزل أسرتهما، وضربت رأسيهما بوحشية على الجدار، وعندما تدخلت الأم لإنقاذ طفلتيها اعتدت عليها الخادمة؛ مما استدعى تدخل الجيران وإبلاغ الشرطة التي تمكنت من القبض على الخادمة.

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