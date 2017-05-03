أسرة “المعلمة المتوفاة” بالدمام تكشف تفاصيل جديدة حول وفاتها وتطالب بفتح تحقيق في الواقعة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال شقيق المعلمة بثانوية الجعفري بالدمام نعيمة الخميس، التي توفيت فور عودتها من العمل، إن شقيقته دخلت في غيبوبة عقب عودتها في ذات اليوم الذي تردد حدوث نقاش حاد معها من قبل المشرفة وقائدة المدرسة، مطالبا بفتح تحقيق لكشف أسباب الوفاة ومحاسبة المتسبب في وفاتها.

وأوضح أحمد الخميس شقيق المعلمة وفقا لـ”الوطن”، أن شقيقته عادت من العمل وهي مستاءة جدا واشتكت من صداع وعدم رغبتها في الأكل، فيما أكدت بعض زميلاتها المعلمات حدوث مشكلة في العمل أدت بها إلى هذه الحالة، مشيرا إلى أنهم انتظروا حتى تعود لحالتها وتخبرهم بما حدث لكن سبقها الموت.

وكان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، نفى صحة ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول توجيه نقاش حاد للمعلمة تسبب في وفاتها، داعيا الجميع إلى إدراك الأثر السلبي الذي يحدثه مثل هذا القول في مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن تسجيلاً صوتياً لإحدى المعلمات تم تداوله اتُهمت فيه إحدى المشرفات باستدعاء المعلمة في مكتب القائدة وانهالا عليها بالنقد والتقليل من شأنها، ما نتج عنه إصابتها بجلطة في الدماغ بعد عودتها إلى المنزل، لتفارق الحياة.