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الأربعاء, 7 شعبان 1438 هـ, الموافق 3 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الحقيل”: من يقل دخله عن 14 ألف ريال لن يدفع فائدة للبنوك

“الحقيل”: من يقل دخله عن 14 ألف ريال لن يدفع فائدة للبنوك

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن المواطنين أصحاب الدخل أقل من الـ14 ألف ريال والذين يشكلون 85% من أعضاء الصندوق العقاري الحاليين لن يدفعوا أي فوائد للصندوق.

وأكد في تصريحات للصحفيين اليوم “الأربعاء” خلال “مؤتمر يوروموني السعودية 2017″، أن وزارته تخطط لتسليم مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشار إلى أن المواطن لن يدفع أي مبالغ سوى القرض الأساسي، لافتا إلى أن نسبة القروض العقارية المتعثرة لدى البنوك في المملكة منخفضة جدا حيث تبلغ أقل من 1% مقارنة بالنسب العالمية البالغة 2.5 إلى 3%.

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