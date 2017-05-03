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الأربعاء, 7 شعبان 1438 هـ, الموافق 3 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصندوق العقاري” يكشف عن المستفيدين من “التمويل المدعوم”

“الصندوق العقاري” يكشف عن المستفيدين من “التمويل المدعوم”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف صندوق التنمية العقارية، اليوم، أن برنامج التمويل المدعوم يتكفل بأرباح قروض التمويل 100٪ لجميع أصحاب الدخل الشهري 14 ألف أو أقل.

وذكر “الصندوق العقاري” عبر حسابه على “تويتر”: “التمويل المدعوم‬⁩ يتكفل بأرباح التمويل 100٪ لجميع أصحاب الدخل الشهري 14 ألف أو أقل، تسهيلاً على المواطنين ولاستيعاب أكبر عدد من المستفيدين”.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف، في بيان صحفي صدر اليوم، أن وزير الاسكان اعتمد القرار الجديد بهدف تسهيل آلية الدعم وجعلها واضحة لجميع المواطنين، وحتى يشمل الدعم الكامل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وسيشمل القرار الجديد ٨٥٪ من المستفيدين، الذين سيحصلون على تمويل بهامش ربح 0%.

وأكد اليوسف أن من تنطبق عليه شروط الدعم الجديدة وقد سبق له دفع جزء من الأرباح، فسيتم إرجاع الفرق لحسابه مع الدفعات القادمة من الدعم الشهري، ودعا المستفيدين الحاصلين على موافقات مسبقة الاتصال بمركز خدمة المستفيدين الخاص ببرنامج التمويل المدعوم لأي مساعدة.

يشار إلى أن التمويل المدعوم هو برنامج “تمويل سكني مدعوم التكاليف” أطلقه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

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