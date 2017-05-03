هيئة الطيران المدني تعتزم إنشاء 3 مطارات جديدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان، أن الهيئة تنوي إنشاء 3 مطارات جديدة ليرتفع عدد المطارات في المملكة من 27 إلى 30 مطاراً، إلا أنه لم يحدد مواقع هذه المطارات.

حديث الوزير جاء، خلال جولة له أمس الثلاثاء على مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، حيث أعلن أيضاً أن هيئة الطيران المدني تخطط لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة إلى 8 ملايين شخص.

وتابع الحمدان، أن بعض الجزئيات في مطار الملك عبد العزيز الجديد أنجزت بنسبة 100% وجزئيات أخرى أنجزت بنسبة 90%، مشيراً وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن هناك 25 مهندساً سعودياً كلفوا بالعمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأكد وزير النقل، أن جميع أعمال البنية التحتية لمشروع مطار الملك عبدالعزيز أنجزت، وأن الطرق والجسور التي تربط بين صالات المطار اكتمل تنفيذها، فيما اكتملت الطرق التي تربط المطار بجدة بنسبة 90%، وأن طريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز سيفتتح أمام حركة المرور قريباً.