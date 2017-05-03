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الأربعاء, 7 شعبان 1438 هـ, الموافق 3 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الجمارك”: المملكة استوردت نحو 137 ألف سيارة في الربع الأول لعام 2017

“الجمارك”: المملكة استوردت نحو 137 ألف سيارة في الربع الأول لعام 2017

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصلحة الجمارك أن عدد السيارات التي استوردتها المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2017م بلغ نحو 137 ألف سيارة، فيما رفضت المصلحة دخول 62 سيارة لعدم مطابقتها المواصفات.

وأوضح المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن ما تردد مؤخراً عن منع استيراد السيارات المستعملة غير صحيح، مشيراً إلى أن السيارات المستعملة المسموح بدخولها هي التي لا يتجاوز عمرها الـ5 سنوات، شريطة أن تكون مطابقة لمتطلبات استهلاك الوقود.

بدورهم أفاد وكلاء سيارات، أنهم طلبوا خفض بعض المواصفات غير المجزية للسيارات الفارهة التي لا تؤثر في جودة السيارة، وذلك بهدف خفض التكلفة والأسعار، مشيرين إلى أن مبيعات السيارات تراجعت خلال الربع الأول لعام 2017 بنسبة 32% أي بـ54 ألف سيارة، مقارنة بمثيله لعام 2016، بسبب الركود الاقتصادي العالمي.

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