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الأربعاء, 7 شعبان 1438 هـ, الموافق 3 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

5 حالات يحق فيها استبعاد راغبي “النقل الداخلي”

5 حالات يحق فيها استبعاد راغبي “النقل الداخلي”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أَعْلَنَتِ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن تحديد خمس حالات يحق للإدارة فيها استبعاد المعلمين من عملية النقل الداخلي.

وذَكَرَتِ الإدارة، أن الحالة الأولى هي: من بلغ غيابه أكثر من 15 يَوْمَاً بدون عذر، والثانية: ومن كان أداؤه الوظيفي للعام الماضي أقل من 60 درجة من 100 أو ما يعادلها، حيث يصنف كالمعلم والموظف الجديد.

وأَشَارَتْ إلى أن الحالة الثالثة: المرشحون للتشكيلات الإشرافية أو المدرسية الذين تمت الموافقة على تفريغهم، والحالة الرابعة هي: من صدر اسمه ضمن حركة النقل الخارجي، بِحَسَبِ صحيفة “مكة”.

ولفتت الإدارة إلى أن الحالة الخامسة هي: من لم يكن على رأس العمل في تاريخ 1438/12/18، مثل: المفرغ لإكمال دراسته، أو الموفد، أو المكلف، أو المعار لجهات خارج الوزارة، أو المجاز إجازة استثنائية، أو ما شابه ذلك من الحالات.

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