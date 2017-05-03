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الأربعاء, 7 شعبان 1438 هـ, الموافق 3 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الإخلاء الجوي ينقل قطري أصيب في حادث مروري بالشرقية

الإخلاء الجوي ينقل قطري أصيب في حادث مروري بالشرقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نقلت إدارة الطوارئ والأزمات في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أمس الأول الاثنين مواطن قطري من مجمع الدمام الطبي إلى المستشفى الأميري بدولة قطر عبر الإخلاء الجوي، بعد أن تعرض إلى حادث سير داخل الأراضي السعودية.

وأكد مدير إدارة الطوارئ والأزمات في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد المحمدي أنه تم تنسيق واعتماد نقل مواطن قطري تعرض لإصابة في حادث مروري، ونقله من مطار الملك فهد الدولي بالدمام عبر طائرة الإخلاء إلى مستشفى حمد في دولة قطر نظراً لاستقرار حالته ولاستكمال العلاج في قطر حسب طلب ذويهم، حيث كان المواطن القطري يبلغ من العمر (72 عاماً) منوم في قسم العناية المركزة قبل أن تستقر حالته ويتم نقله.

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