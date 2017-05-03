مجاهدو الشرقية يداهمون أوكار صنّاع الخمور

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكنت دوريات قوات الطوارئ للمجاهدين بالمنطقة الشرقية من مداهمة أوكار صناع الخمور المحلية في المزارع، وضبطت اليوم خمسة وافدين يقومون بتصنيع “العرق المسكر” المصنّع محلياً، بحوزتهم 44 قارورة معدّة للترويج والبيع.

وجاءت المداهمة في وقت مبكّر من صباح اليوم وأسفرت عن توقيف 18 وافداً من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية لا يحملون إقامات نظامية.

وتم إلقاء القبض على عددٍ من مروّجي المسكر في عدة مواقع وبحوزتهم 44 قارورة عرق مسكر ومبالغ مالية، وكانوا من الجنسيات: النيبالية، والهندية، والبنجلاديشية.

واعترف الموقوفون بأنهم شبكة تعمل على الترويج في مزارع المنطقة الشرقية.

وكانت دوريات قوة طوارئ المجاهدين بالمنطقة الشرقية، قد تمكنت قبل نحو أسبوعين من القبض على وافد آسيوي امتهن ترويج “العرق المسكر” المصنَّع محليًّا، عُثر بحوزته على كمية كبيرة من “المسكر” بلغت 668 قارورة؛ جزء منها في موقع مهجور.

جاء ذلك بعد ضبط مركبة كان يستقلها آخرون قدموا لتسليمه كميةً أخرى من “العرق” لترويجها.

وأُعد محضر بالممنوعات المضبوطة، والعمالة المخالفة، وحُوِّل الموقوفون إلى الجهات المختصة. بحسب ما ذكرته “سبق”.