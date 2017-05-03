بالصور.. “التجارة” تضبط 39 طنًا من الإسفنج التالف تستخدمه عمالة في الأثاث الجديد بالقطيف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطاحت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأربعاء)، بعمالة مخالفة قامت بتخزين إسفنج تالف في أحد المخازن لإعادة استخدامه في صناعة وتنجيد الأثاث بالقطيف.

وضبطت الفرق الميدانية للوزارة ما وزنه 39 طنًا من الإسفنج المستعمل والتالف داخل أحد المستودعات في محافظة القطيف، بالتعاون مع الجهات الأمنية المشتركة، حيث يعتبر ذلك ضمن مخالفات الغش التجاري، لاستخدامه بعد إعادة تدويره، في صناعة الأثاث الجديد.

وقامت الفرق بمصادرة الإسفنج، لإتلافه، وكذا حجز 18 آلة تستخدم في تدوير الإسفنج التالف، وضبط المخالفين، واستدعاء صاحب المستودع، لتطبيق النظام بحقهم.