50 مشاركًا في برنامج “ابتكار وتسويق المشاريع السياحية الصغيرة” بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، مساء أول أمس الثلاثاء، البرنامج التدريبي “ابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها”، بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء خالد بن أحمد الفريدة، وأكثر من 50 مشاركًا، وذلك في فندق الأحساء انتركونتننتال.

ومن جانبه، قال “الفريدة”، خلال افتتاحه البرنامج، إن صناعة السياحة في الأحساء مقبلة على نقلة نوعية بمشيئة الله، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل مع شركائها على ملف تسجيل الأحساء في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية.

وأشار “الفريدة” إلى أن الهيئة العامة للسياحة تبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع شركائها في توفير فرص الدراسة والعمل في قطاعات السياحة، حيث يعمل “تكامل” على إعداد وتحديث إستراتيجيات وخطط التوطين الشاملة لوظائف القطاع السياحي، وزيادة مساهمة المواطنين في قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية.

بدوره، استعرض المدرب المهندس ناصر اليمني، أبرز الفرص الاستثمارية وآلية ابتكار المشاريع السياحية، كذلك استعرض بعض النماذج من محافظة الأحساء التي أكد امتلاكها للكثير من العوامل التي تؤدي لإنجاح المشاريع في هذا الجانب، مؤكدًا أهمية العمل الحر وابتكار المشاريع السياحية، مبيّنًا أن “ريادة الأعمال” تعني إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطر.

كما استعرض عددًا من الفرص الاستثمارية التي تقترحها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومن ذلك: “مشروع نزل زراعي، مشروع منتجع شاطئي، مشروع ملاهي مائية وثلجية، مشروع مدرسة الفروسية، مشروع سوق تراثي، مشروع حديقة حيوانات وطيور ونباتات، مشروع تدريب سياحي، مشروع القرية التراثية، مشروع شركة تنظيم معارض سياحية، مشروع شركة إدارة وحدات مفروشة”.

وفي ختام البرنامج، أجاب مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على بعض التساؤلات التي طرحت من قبل المشاركين.