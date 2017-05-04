تعليم الكبار بالأحساء يحتفي بـ 160 خريجة من الدارسات بمراكز محو الأمية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت إدارة تعليم الكبار (بنات) بتعليم الأحساء، أمس الأربعاء، في القاعة الكبرى، حفلًا تكريميًا احتفت فيه بالخريجات من الدارسات بمراكز تعليم الكبار، ومحو الأمية، برعاية المساعدة للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي.

واستعرض خلال الحفل مسيرة الخريجات على وقع أنشودة الوطن، كذلك ازدان الحفل بمشاعر فياضة شاطرت الدارسات فرحة التخرج، كما تجلت فيه العزيمة والإصرار في أجمل صورها، لترسم قصص تحد تصدت لها المرأة الأم التي ضحت بدراستها لأجل أبنائها وأسرتها، وتلك فاتها قطار الدراسة لظرف حرمها تلقي العلم وعزمت على اللحاق بالركب، وتكتمل سعادة الخريجات بالتكريم وتسلم الشهادات والهدايا من مديرة تعليم الكبار فاطمة الخميس.

وقد اشتمل برنامج الحفل على عدد من الفقرات، حيث بدأت فقرات حفل خريجات تعليم الكبار، بإنصات الحاضرات لتلاوة من الذكر الحكيم للطالبة نورة الخاتم، وأنشودة للخريجات مركز الطرف، إلى جانب كلمة خريجات المركز العاشر بالهفوف، فكلمة ابنة إحدى الخريجات المركز السادس بالمبرز، وأخيرًا أنشودة ختامية.