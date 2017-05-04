تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 8 شعبان 1438 هـ, الموافق 4 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الجزائية المتخصصة”: الجلسات علنية ووجود مترجمين لمن لا يجيدون “العربية”

“الجزائية المتخصصة”: الجلسات علنية ووجود مترجمين لمن لا يجيدون “العربية”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الشيخ محمد الزهراني، على ضرورة حصول المترافعين في المحكمة، على كامل الضمانات القضائية العدلية التي كفلها الشرع والنظام.

وأوضح الزهراني أن من هذه الحقوق علانية الجلسات ووجود مترجمين لمن لا يجيد اللغة العربية وإعطاء المترافعين المهل والمدد الكافية في الجواب عن الدعوى وسماع البينات والرد عليها وتوكيل محامٍ على حساب وزارة العدل في حال عدم قدرة المدعى عليه على توكيل محام من قبله.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، يوم أمس، في مقر المحكمة بالرياض، للمقرر الخاص في الأمم المتحدة بن ايمرسون، المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له.

حيث تم مناقشة عدة نقاط مهمة كما جرى عرض موجز لتاريخ القضاء السعودي ودرجات التقاضي واختصاص ونشوء المحكمة الجزائية المتخصصة، كما حضر المندوب والوفد المرافق له إحدى الجلسات القضائية، بحسب “الرياض”.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

مختصون: ظاهرة نفوق الأسماك تهدد سواحل دول الخليج

مختصون: ظاهرة نفوق الأسماك تهدد سواحل دول الخليج

“العمل” تبحث مع شركات الاستقدام دورها في تحقيق أهداف “وطن بلا مخالف”

“العمل” تبحث مع شركات الاستقدام دورها في تحقيق ...

أمر سامٍ بتمكين المرأة السعودية من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها

أمر سامٍ بتمكين المرأة السعودية من الخدمات دون ...

حالتا اختناق إثر تسرب غاز في كلية الطب بجامعة الإمام

حالتا اختناق إثر تسرب غاز في كلية الطب ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*