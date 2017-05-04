“العقاري”: ربط الدعم السكني بالدخل الشهري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد صندوق التنمية العقارية أنه سيدعم بنسبة 100% جميع قروض المتقدمين لبرنامج التمويل المدعوم، الذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال، مشيراً إلى أن ذلك سيشمل 85% من المستفيدين.

وأضاف الصندوق أنه صدر قرار بصرف النظر في عملية الدعم عن عدد أفراد الأسرة، وربطه بالدخل الشهري فقط.

وأوضح المشرف العام على الصندوق أيهم اليوسف أن وزير الإسكان ماجد الحقيل، اعتمد القرار الجديد بهدف تسهيل آلية الدعم وجعلها واضحة لجميع المواطنين، وحتى يشمل الدعم الكامل أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأكد اليوسف أن من تنطبق عليه شروط الدعم الجديدة وقد سبق له دفع جزء من الأرباح، فسيتم إرجاع الفرق لحسابه مع الدفعات القادمة من الدعم الشهري، ودعا المستفيدين الحاصلين على موافقات مسبقة الاتصال بمركز خدمة المستفيدين الخاص ببرنامج التمويل المدعوم لأي مساعدة.