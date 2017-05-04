212موظفًا في إدارات وبلديات أمانة الأحساء يترقون إلى المرتبة العاشرة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

اعتمد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، مؤخرًا، قرارًا يقضي بترقية 212 موظفًا في إدارات وأقسام الأمانة وبلدياتها الفرعية للمراتب الوظيفية (من الثانية – حتى العاشرة).

وقدم “الملحم”، تهنئته للموظفين المُرقين، حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهود وصولًا إلى تقديم خدمات أمثل للمستفيدين، وأداء المهام المناطة بهم على الوجه الأكمل؛ خدمةً للوطن والمواطن.

من جهته، أشار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الأمانة عبداللطيف بن عبدالله العرفج، إلى أن الإجراءات الإدارية لترقية الموظفين تمت وفق اللوائح المتبعة في ذلك وفق فترة زمنية محددة، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود والسعي للأفضل بصفة مستمرة، في ظل الدعم اللامحدود للمجالات مختلفة من لدن قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله.