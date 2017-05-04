تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 8 شعبان 1438 هـ, الموافق 4 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

اختتام دور الأربعة ببطولة شعلاوي 4 والرقيقة السيتي والبروق يتأهلان للنهائي 

اختتام دور الأربعة ببطولة شعلاوي 4 والرقيقة السيتي والبروق يتأهلان للنهائي 

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

تصوير : علي الخميس – عيسى الحجي

اختتمت بطولة شعلاوي 4، يوم أمس الأربعاء، منافسات دور الأربعة التي تجري على ملعب فريق شعلة محاسن بحي محاسن، حيث تأهل فريقا الرقيقة السيتي والبروق للنهائي، حيث سيلتقي الفريقان يوم السبت المقبل؛ لتحديد الفائز بالبطولة والوصيف.

وقد جاء تأهل فريق الرقيقة السيتي للمباراة النهائية بعد فوزه يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة الأولى من دور الأربعة على فريق شعلة هجر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين, بينما تأهل طرفًا ثانيًا فريق البروق بعد فوزه في المباراة الثانية على فريق الفيصلية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

IMG-20170430-WA0016 IMG-20170430-WA0019 IMG-20170502-WA0133 IMG-20170502-WA0135 IMG-20170502-WA0136 IMG-20170502-WA0139 IMG-20170504-WA0008 IMG-20170504-WA0011 IMG-20170504-WA0025

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

شباب تنس القارة إلى “الممتاز” بعد تربعه على بطولة المملكة

شباب تنس القارة إلى “الممتاز” بعد تربعه على ...

“الطريفي” مشرفًا ومقيمًا على حكام كأس العالم للشباب بكوريا

“الطريفي” مشرفًا ومقيمًا على حكام كأس العالم للشباب ...

“شعلاوي 4” تختتم الدور التمهيدي من منافساتها وتأهل 4فرق لقبل النهائي

“شعلاوي 4” تختتم الدور التمهيدي من منافساتها وتأهل ...

“القارة” يحقّق لقب بطولة النخبة لكرة اليد للناشئين و”الأهلي” وصيفًا

“القارة” يحقّق لقب بطولة النخبة لكرة اليد للناشئين ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*