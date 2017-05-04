اختتام دور الأربعة ببطولة شعلاوي 4 والرقيقة السيتي والبروق يتأهلان للنهائي 

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

تصوير : علي الخميس – عيسى الحجي

اختتمت بطولة شعلاوي 4، يوم أمس الأربعاء، منافسات دور الأربعة التي تجري على ملعب فريق شعلة محاسن بحي محاسن، حيث تأهل فريقا الرقيقة السيتي والبروق للنهائي، حيث سيلتقي الفريقان يوم السبت المقبل؛ لتحديد الفائز بالبطولة والوصيف.

وقد جاء تأهل فريق الرقيقة السيتي للمباراة النهائية بعد فوزه يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة الأولى من دور الأربعة على فريق شعلة هجر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين, بينما تأهل طرفًا ثانيًا فريق البروق بعد فوزه في المباراة الثانية على فريق الفيصلية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.