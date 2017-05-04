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الخميس, 8 شعبان 1438 هـ, الموافق 4 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

السمنة بين الطالبات تتجاوز الـ70%.. وارتفاع نسبة الأمراض المزمنة والسكر

السمنة بين الطالبات تتجاوز الـ70%.. وارتفاع نسبة الأمراض المزمنة والسكر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم هشال المبارك عن ارتفاع نسبة السمنة وسط طالبات المدارس، وتجاوزها نسبة 70%، إضافة لارتفاع نسبة أمراض السكر والأمراض المزمنة.

وقال إنه بات من الضروري إدخال الأنشطة البدنية في مدارس البنات، وإقرار إلزاميتها، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن ذلك يحتاج لقرار من المجتمع في المقام الأول قبل قرار الجهات المعنية.

وأوضح على هامش مشاركته في فعاليات ورشة العمل حول اللائحة الجديدة للتقويم في مادة التربية البدنية، أن لديهم تعاوناً واتفاقيات مع هيئة الرياضة في أغلب الألعاب، لافتاً إلى أن بعض هذه الاتفاقيات بحاجة للتفعيل.

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