“العمل” تبحث مع شركات الاستقدام دورها في تحقيق أهداف “وطن بلا مخالف”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الوزارة في الرياض اجتماعاً مع شركات الاستقدام العاملة في السوق السعودي، بحضور ممثلين عن تلك الشركات، بهدف بحث دورها ومسؤولياتها في تأمين العمالة بالقطاعين العام والخاص والخدمات المنزلية مستقبلاً.

وأوضح وكيل خدمة العملاء والعلاقات العمالية عدنان النعيم، أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة دور شركات الاستقدام في الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف”، في العمل على تلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المدربة والقادرة على تلبية احتياجات عملائها.

وأكد النعيم على قدرة شركات الاستقدام على دعم تنظيم سوق العمل، وتلبية الاحتياج بسرعة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير العمالة المؤهلة والمدربة لسد احتياج سوق العمل من اليد العاملة، دون أن يكون هناك تأثير في ارتفاع التكاليف.

وقال: “تعمل الوزارة حالياً على تعزيز دور المرخص لهم لتوفير الأيدي العاملة بجودة عالية وبتكلفة عادلة مع تأمين حقوق الأطراف ذات العلاقة؛ صاحب العمل المستفيد من خدمات العامل، والعامل، والشركة المقدمة للخدمة”.

وأضاف ” أن شركات الاستقدام سيكون لها دور مهم في حملة “وطن بلا مخالف” في الحد من المتغيرات التي قد تطرأ على سوق العمل، واستغلال النتائج الإيجابية المتوقعة من الحملة في ضبط تنظيم اليد العاملة في السوق، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يعمل في السوق السعودي 30 شركة استقدام، ولها أكثر من 200 فرع في جميع مناطق المملكة، داعياً شركات الاستقدام إلى استغلال هذه البنية التحتية القوية التي تمتلكها، في تطوير خدماتهم، والمساهمة في تنظيم عمل اليد العاملة في سوق العمل.

من جهتهم، طرح ممثلو شركات الاستقدام عدداً من المقترحات والأفكار، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف حملة “وطن بلا مخالف”، إضافة إلى عدد من التحديات التي تواجههم، مؤكدين قدرتهم على توفير اليد العاملة المؤهلة والمدربة لسد احتياج سوق العمل من العمالة المنزلية وعمالة المنشآت، وطرح منتجات جديدة أمام الباحثين عن اليد العاملة في مختلف مناطق المملكة.