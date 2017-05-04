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الخميس, 8 شعبان 1438 هـ, الموافق 4 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مختصون: ظاهرة نفوق الأسماك تهدد سواحل دول الخليج

مختصون: ظاهرة نفوق الأسماك تهدد سواحل دول الخليج

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذر مختصون من امتداد ظاهرة نفوق الأسماك التي ظهرت على سواحل الكويت مؤخرا إلى سواحل بقية دول الخليج العربي، وتأثر ثروته السمكية، فيما أكد باعة الأسماك بالمملكة تأثرهم بدعوات المقاطعة التي انطلقت من الكويت بسبب مخاوف تلوث الأسماك.

وأدى تداول مقاطع فيديو وصور على نطاق واسع لكميات كبيرة من الأسماك النافقة على شواطئ الكويت، إلى حدوث اتهامات متبادلة بين أطراف حكومية كويتية بالمسؤولية عن الأزمة، فيما دعا المواطنون إلى وقف شراء الأسماك خشية تلوثها.

وامتدت دعوات المقاطعة إلى المملكة وبخاصة المنطقة الشرقية، لقربها الجغرافي من الكويت، تحسباً لأي تلوث في الأسماك، وهو ما أكده باعة الأسماك في سوقها الخاصة بمدينة الدمام، حيث أكدوا تراجع مبيعاتهم بعد تردد أنباء عن تلوث الأسماك في الكويت، وفقا لـ”الحياة”.

من جانبه، قال رئيس جماعة الخط الأخضر، خالد الهاجري، إن الأزمة لا زالت منحصرة في الكويت لكن عدم إعلان نتائجها وتضارب التصريحات قد يفاقم المشكلة لتمتد إلى جميع الدول المطلة على الخليج العربي.

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