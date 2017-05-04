لتبادل الخبرات.. مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء يستقبل وفدًا من صحة جازان

الأحساء – ” الأحساء اليوم”

استقبل مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء، يوم الإثنين الماضي، وفدًا من صحة جازان ممثل في الدكتور حافظ ملحان استشاري الدم، والمهندس ناصر عبدالجبار، ومدير مركز أمراض الدم الوراثية بصحة جازان منصور قصادي، حيث كان في استقبال الوفد مدير مركز أمراض الدم الوراثية الدكتور منير البقشي، والمدير الطبي بالمركز الدكتور ابراهيم الحسن.

وقد شملت الزيارة، التي تأتي ضمن المساعي لتبادل التجارب والخبرات بين المنشآت الصحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، الاطلاع على المركز وأقسامه والخدمات الطبية التي يقدمها المركز والبروتوكولات العلاجية المتبعة والنماذج التي يستخدمها المركز في تقديم هذه الخدمات.

كذلك جرى الاطلاع على الخدمات الوقائية وبرامج خدمة المجتمع التي تهدف إلى توعية المجتمع عن هذه الأمراض وطرق الوقاية منها، وذلك بهدف نقل تجربة المركز الناجحة إلى منطقة جازان بما يخدم المرضى والمجتمع.

وفي نهاية الجولة، قدم ممثلو صحة جازان، الشكر والتقدير لمدير الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء عبدالحميد عبدالله العمير، ومدير مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، آملين أن تتكرر هذه اللقاءات في المستقبل لما لها من أثر إيجابي في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمرضى أمراض الدم الوراثية.