فعاليات عدة في قطاع الهفوف للصحة العامة بمناسبة رمضان والصيف

الأحساء – عيسى الموسى

دشن المساعد للصحة العامة بمحافظة الأحساء الصيدلي وليد السلطان، يوم الثلاثاء الماضي، عدة فعاليات أقامها قطاع الهفوف للصحة العامة بمركز صحي الخالدية؛ بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم ودخول الصيف.

وتضمنت تلك الأنشطة إقامة فعالية الأسبوع العالمي للتحصين تحت شعار “اللقاحات تحقق الغرض منها”، وفعالية يوم الصحة العالمي عن الاكتئاب تحت شعار “دعونا نتحدث عن الاكتئاب” وكذلك فعالية “اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم” إلى جانب أركان أخرى مصاحبة للفعاليات منها “التعريف بالحملة المستمرة بالكورونا، وطرق غسيل الأيدي، وعيادة الطفل السليم، والجواز الصحي للأم، والسكر والتسوق الصحي، والكلى”.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن تفعيل الأنشطة المستمرة للأيام الصحية العالمية التي تنفذها صحة الإحساء متمثلة بإدارة الصحة العامة.

وقد شهد التدشين تقديم أناشيد وطنية من قبل فريق من الأطفال والمشاركين بالفعالية؛ تمجيدًا للوطن والمليك وجنود الوطن بالحد الجنوبي، داعين الله أن يحمي بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه.