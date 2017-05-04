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الخميس, 8 شعبان 1438 هـ, الموافق 4 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 30 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي ببنين

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 30 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي ببنين

الأحساء – واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في بنين بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بنين الدكتور يحيى علي مغرم، ومندوب وزارة المالية مشعل العنزي، وممثل برنامج الأغذية العالمي في بنين حسينو تال، ورئيس المنظمة الخيرية للتعاون الإسلامي في بنين الدكتور ثاني شئت عبدالحميد.

وقد وقعّ برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين في جمهورية بنين.

وتعد هذه الشحنة التي تم تسليمها اليوم جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في بنين .

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