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الجمعة, 9 شعبان 1438 هـ, الموافق 5 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الربيعة: وزارة الصحة تشهد تغييرات قادمة سيلمسها الناس قريباً

الربيعة: وزارة الصحة تشهد تغييرات قادمة سيلمسها الناس قريباً

 “الأحساء اليوم” – الأحساء

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن الوزارة تشهد هذه الأيام ورشة عمل كبرى في المجال الصحي وتغييرات قادمة سيلمسها الناس قريبا.

وأشار الربيعة خلال لقاء “بوسطن الصحي الأول” بمشاركة أكثر من 100 مبتعث يدرس الدكتوراه في التخصصات الصحية والطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب “الحياة”، إلى أن المملكة تفخر بأبنائها المبتعثين كافة الذين سيشاركون في نهضة البلاد.

وأضاف أن وزارة الصحة تعقد الآمال والطموحات على الأطباء المبتعثين، مبيناً أنهم جزء من منظومة القطاع الصحي وسيساهمون في تطويره وتنميته.

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