إحباط تهريب كمية من المخدرات لسجن الحائر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد د. أيوب بن نحيت بشأن المقطع المتداول الذي يبين عملية ضبط ممنوعات قبل تهريبها إلى سجن الحائر؛ ذكر بأنه تم في صباح يوم الثلاثاء الموافق 1438/8/6 هـ نتيجة للمتابعة الأمنية ، ويقظة رجال الأمن العاملين بسجن الحائر تم ضبط تلك الممنوعات من خلال وحدة الشرطة العسكرية بالإدارة العامة لسجن الحائر أثناء قيامهم بعملهم اليومي في حراسة مرافق السجون وتطبيق عمليات التفتيش الدقيقة.

وتم إحباط محاولة تهريب عدد 379 من الحبوب المخدرة المحظورة، و 56 جرام من الحشيش المخدر، وجهازي هاتف نقال كانت مخبأة داخل مركبة تابعة لإحدى المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع المديرية العامة للسجون وكان يستقلها ثلاثة من العمالة الوافدة الذين يعملون في المؤسسة نفسها، وقد أحيل الأشخاص المتورطون رفق ماضبط بحوزتهم للجهة الأمنية المختصة لإستكمال التحقيق تمهيداً لمحاكمتهم.

يذكر أن المديرية العامة للسجون استحدثت مؤخراً وحدةً لمكافحة الممنوعات ووحدة للشرطة العسكرية مزودة باحدث التقنيات المتخصصة في مجال تقنيات أجهزة التفتيش ومكنت منسوبيها من الإنخراط في دورات تخصصية لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم الشخصية، وكان لها الأثر الكبير في مكافحة وضبط الممنوعات بأنواعها.