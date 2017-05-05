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الجمعة, 9 شعبان 1438 هـ, الموافق 5 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الإسكان” تتجه لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء على مواقع الاكتظاظ السكاني

“الإسكان” تتجه لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء على مواقع الاكتظاظ السكاني

 “الأحساء اليوم” – الأحساء

قال المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم إن الوزارة تدرس تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، على المواقع ذات الاكتظاظ السكاني في المرحلة التالية.

وأوضح أنه سيتم خلال الشهر الجاري إصدار الفواتير الخاصة بالأراضي البيضاء في مدينة الدمام حيث يجري حالياً العمل على فرز الأراضي المسجلة في النظام، لافتاً وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى صدور فواتير أراضي جدة خلال الفترة الماضية وعددها 490 فاتورة لأراض بمساحة إجمالية تجاوزت 120 مليون متر مربع.

يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد أضافت 8 خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة، كما حددت خدمة “سداد” عبر البنوك المختلفة ليتم من خلالها سداد الرسوم المقررة.

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