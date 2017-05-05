د.الشعيبي “ابن الأحساء” يحقّق لقب “نجم جامعة الإمام عبدالرحمن”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حقّق الدكتور عبدالرحمن بن عادل الشعيبي من كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أحد أبناء محافظة الأحساء، مؤخرًا، لقب “نجم الجامعة”، بعد أن تخطى المنافسة الداخلية على لقب “نجم الكلية”، ومن ثم كانت المنافسة بين 12 متنافسًا من كليات الجامعة المختلفة.

قد حصد ابن الأحساء هذا اللقب بجدارة واستحقاق خلال رصيد مميز من الأعمال التطوعية والمشاركات المميزة منها (أكثر من 400 ساعة تطوعية في خدمة المجتمع، والحصول على المركز الأول في برنامج دافع الوطني بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وتحقيق المركز الأول في برنامج أيامن بلس الوطني، وخدمة زوار بيت الله الحرام في شهر رمضان)؛ ليثبت أن واحة الأحساء لا تنتج إلا المتفوقين الناجحين الذين يرفعون من شأن الوطن ويرتقون به.. فمبروك للأحساء بشكل خاص وللمنطقة الشرقية على وجه العموم إنجاز ابنها عبدالرحمن وتحقيقه اللقب.