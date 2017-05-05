تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الجمعة, 9 شعبان 1438 هـ, الموافق 5 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

د.الشعيبي “ابن الأحساء” يحقّق لقب “نجم جامعة الإمام عبدالرحمن”

د.الشعيبي “ابن الأحساء” يحقّق لقب “نجم جامعة الإمام عبدالرحمن”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حقّق الدكتور عبدالرحمن بن عادل الشعيبي من كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أحد أبناء محافظة الأحساء، مؤخرًا، لقب “نجم الجامعة”، بعد أن تخطى المنافسة الداخلية على لقب “نجم الكلية”، ومن ثم كانت المنافسة بين 12 متنافسًا من كليات الجامعة المختلفة.

قد حصد ابن الأحساء هذا اللقب بجدارة واستحقاق خلال رصيد مميز من الأعمال التطوعية والمشاركات المميزة منها (أكثر من 400 ساعة تطوعية في خدمة المجتمع، والحصول على المركز الأول في برنامج دافع الوطني بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وتحقيق المركز الأول في برنامج أيامن بلس الوطني، وخدمة زوار بيت الله الحرام في شهر رمضان)؛ ليثبت أن واحة الأحساء لا تنتج إلا المتفوقين الناجحين الذين يرفعون من شأن الوطن ويرتقون به.. فمبروك للأحساء بشكل خاص وللمنطقة الشرقية على وجه العموم إنجاز ابنها عبدالرحمن وتحقيقه اللقب.

صورة

 

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

فعاليات عدة في قطاع الهفوف للصحة العامة بمناسبة رمضان والصيف

فعاليات عدة في قطاع الهفوف للصحة العامة بمناسبة ...

لتبادل الخبرات.. مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء يستقبل وفدًا من صحة جازان

لتبادل الخبرات.. مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء يستقبل ...

212موظفًا في إدارات وبلديات أمانة الأحساء يترقون إلى المرتبة العاشرة

212موظفًا في إدارات وبلديات أمانة الأحساء يترقون إلى ...

بالصور.. أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الملك فيصل بالأحساء

بالصور.. أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*