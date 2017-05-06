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السبت, 10 شعبان 1438 هـ, الموافق 6 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الشورى” للإسكان: تقاريركم حول المعوقات مكررة

“الشورى” للإسكان: تقاريركم حول المعوقات مكررة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجهت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى انتقادات للتقرير السنوي لوزارة الإسكان، مشيرة إلى وجود تكرار في عرض المعوقات التي تواجه الوزارة.

وقالت اللجنة إن تقرير الوزارة لعام 1436/ ‏1437 مشابه لسابقه من حيث المعوقات، لافتة وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أن تلك المعوقات تدور حول لائحة الاستحقاق، والأراضي، والموارد البشرية، والقضايا الإدارية، إضافة إلى تحمل التكاليف، وقضايا المقاولين.

وطلب المجلس من الوزارة فيما يتصل بالاستراتيجية الوطنية للإسكان، إعادة تقويم التحليلات المالية الواردة في الاستراتيجية فيما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والأيتام، والمطلقات، وتقليص فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص إلى أقل من 10 سنوات.

كما طالب المجلس بإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، وضرورة العمل على تحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات لتتماشى مع المستجدات والمتغيرات التي تحدث على أرض الواقع من متغيرات.

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