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السبت, 10 شعبان 1438 هـ, الموافق 6 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الصحة: الاعتداء على الممارس الصحي جريمة.. والأنظمة كفلت حق الجميع

الصحة: الاعتداء على الممارس الصحي جريمة.. والأنظمة كفلت حق الجميع

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضحت وزارة الصحة أن “الاعتداء على الممارس الصحي جريمة”، وذلك في رد على حادثة تعرض ممارس صحي للطعن في المدينة المنورة، على يد أحد مرافقي المرضى المنومين، ما تسبب في حصول نزيف في يده اليمنى.

وقالت الصحة إنه يتم رصد من يحرض على ذلك للرفع بهم للجهات المختصة، مشيرة إلى أن الأنظمة تكفل حقوق الجميع.

وذكرت وزارة الصحة بالعقوبات بشأن مثل تلك الحالات، مبينة أنه “يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين، أو بإحدى هذه العقوبتين”، كل شخص يصدر منه ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والاداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة

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