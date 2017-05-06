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السبت, 10 شعبان 1438 هـ, الموافق 6 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وفاة وإصابة 8أشخاص إثر حادث انقلاب في جدة

وفاة وإصابة 8أشخاص إثر حادث انقلاب في جدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

لقي شخصين مصرعهم واصيب ٦ اخرين بإصابات مختلفة تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد أنه تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب نتج عنه حالتين وفاة و٦اصابات.

وأضاف إبو زيد فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد راشد، إلى موقع الحادث، ليجدوا إصابتين حالتهم خطيرة و (4) إصابات متوسطة، وحالة تم اسعافها بالموقع، وقال أبوزيد: قٌدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، تم نقل الحالات الى مستشفى الحرس وشرق جدة.

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