بعد موافقة المحافظ.. الأحساء تستعد لمبادرة “لموا شملي بأسرتي” للإفراج عن الغارمين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

وافق محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي -أيده الله، مؤخرًا، على إطلاق مبادرة “لموا شملي بأسرتي”، والتي تستهدف إطلاق عدد من السجناء ممن تسببت الديون في سجنهم في السجن العام بالأحساء، والتي تبنتها محكمة التنفيذ بالأحساء، بمشاركة جمعية البر بالأحساء، وجمعية التنمية الأسرية بالأحساء، وغرفة الأحساء.

وفي السياق، ذكر رئيس اللجنة الإشرافية والمشرف العام على مبادرة “لموا شملي بأسرتي” رئيس محكمة التنفيذ بالأحساء الشيخ محمد بن سليمان الموسى، أن المبادرة ستقام يوم 28 من شهر شعبان ولمدة يوم واحد، وذلك بعد موافقة صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي –حفظه الله- على إطلاق المبادرة لجمع شمل سجناء الحق الخاص بأسرهم قبل شهر رمضان المبارك وتمكينهم من الصيام مع ذويهم، من أجل إدخال السرور عليهم من خلال إشراك المجتمع في صنع المعروف وإظهار هذه الشعيرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وهي مما أوصى به ديننا الحنيف في قوله صلى الله عليه وسلم: “من فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة”، منوهًا بأن العدد المستهدف من السجناء المتوقع إطلاق سراحهم يتراوح ما بين 50 إلى 100 سجين، وأنهم يطمحون للوصول إلى الحد الأعلى للعدد.

وبهذه المناسبة، قدم “الموسى”، شكره لله أولًا، ثم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ على دعمه اللامحدود لمثل هذه المبادرات المجتمعية وخصوصًا المتعلقة بلم شمل الأسر، كما شكر فضيلته محافظ الإحساء صاحب السمو الأمير بدر بن جلوي؛ على موافقته ودعمه لهذه المبادرة حرصًا من سموه على نجاحها وتحقيق أهدافها الإنسانية.

أيضًا شكر الشيخ الموسى، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ لتفاعله مع هذه المبادرة وإعطاء الضوء الأخضر بعد أخذ الموافقة من صاحب السمو الأمير محافظ الإحساء، وكذلك الشكر لوكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري؛ على مساندته محكمة التنفيذ في هذه المبادرة.

وأوضح “الموسى” أن المبادرة ستنطلق -بإذن الله- وفق الضوابط المعتبرة للم شمل السجناء بأسرهم، وذلك بمتابعة محافظة الأحساء، وتنفيذ محكمة التنفيذ بالأحساء، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية التنمية الأسرية بالأحساء، وغرفة الأحساء، إضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتًا إلى توزيع المهام بين الجهات المشاركة وتشكيل فريق العمل الذي سيبدأ مهامه بمقابلة السجناء وأصحاب الديون للتخفيف من مبالغ المديونيات قدر المستطاع قبل انطلاق الحملة.

وأشار الشيخ الموسى إلى أنه من منطلق إبراز اللحمة الوطنية التي يتمتع بها الشعب السعودي بقيادته الحكيمة، وأهله الكرام، فقد تم تحديد الحساب البنكي (SA0280000562608010260008) الخاص بجمعية البر بالأحساء لاستقبال صدقات وزكوات الراغبين في إنجاح المبادرة التي تهدف إلى لم السجناء بأسرهم، وتأمل اللجنة التنفيذية للمبادرة أن تصل إلى إطلاق سراح أكثر من 100 سجين، وذلك بتعاون المجتمع -بإذن الله.