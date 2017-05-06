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السبت, 10 شعبان 1438 هـ, الموافق 6 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

العيادات السعودية تصرف 8972 وصفة طبية لمراجعيها في الزعتري

العيادات السعودية تصرف 8972 وصفة طبية لمراجعيها في الزعتري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صرفت العيادات التخصصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها خلال شهر أبريل 8972 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري شمالي شرق الأردن.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن الخدمات الطبية التي يتم تقديمها من قبل العيادات في مخيم الزعتري هي واحدة من الأهداف التي تعمل الحملة الوطنية السعودية لتحقيقها لخدمة اللاجئين السوريين حيث يعمل في العيادات السعودية 13 عيادة اختصاص بالإضافة إلى الأقسام المساندة لها لتقديم أفضل تشخيص مرضي للحالات التي تراجعها بالإضافة إلى تقديم العلاج المناسب من خلال الصيدلية التي تحتوي على كافة الأدوية الطبية اللازمة للاجئين السوريين.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان أن الحملة توفر الاحتياج الفعلي للاجئين والنازحين السوريين في أماكن تواجدهم من خلال المحاور الطبية والتعليمية والغذائية والإيوائية والاجتماعية والموسمية لضمان شمول الجوانب الحياتية لهم كافة، وذلك من خلال العمل على تحديد المشاكل والاحتياجات ووضع الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها قدر الإمكان.

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