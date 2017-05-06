عمومية “تيسير الزواج” تختار أعضاء مجلسها.. “العمير” رئيسًا و”البوبشيت” نائبًا

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بحضور أعضاء الجمعية العمومية الثلاثة والثلاثين، ومندوب فرع وزارة الشؤون الاجتماعية،عقدت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء “رعاية”، مؤخرًا، اجتماع الجمعية العمومية لتحديد مجلس إدارتها للدورة المقبلة.

وفي الأثناء، ألقى مدير عام الجمعية تركي بن عايض التركي، كلمته التي بدأها بشكره لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء السابقين، تلاها كلمة لفضيلة الشيخ ناصر النعيم، ثمّن فيها جهود القائمين على الجمعية، وعلى رأسهم المدير العام وبقية الموظفين على تفانيهم وبذلهم.

وقد اشتمل الاجتماع على عرض تعريفي لمنجزات الجمعية خلال الفترة السابقة، واستعراض الميزانية المالية للسنوات الماضية، إلى جانب التصويت لاختيار أعضاء لتمثيل مجلس إدارة الجمعية بالدورة المقبلة وهم: الشيخ عبدالعزيز بن أحمد العمير، الشيخ إبراهيم بن مبارك بوبشيت، الشيخ عبداللطيف بن محمد الخطيب، الشيخ عبدالله بن احمد العمير، الشيخ عبدالرحمن بن جابر البوجابر ، المهندس نبيه بن عبدالرحمن الشعيبي، محمد بن عبدالله الشعيبي، محمد بن عبدالعزيز العصفور، عبدالرحمن بن أحمد العصفور.

كما عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول، والذي من خلاله تم اختيار الشيخ عبدالعزيز بن أحمد العمير رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية، والشيخ إبراهيم بوبشيت نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، الشيخ عبدالله بن أحمد العمير أميناً للصندوق، ومحمد العصفور أمينا عاما للجمعية.

وفي ختام الاجتماع، قدّم الشيخ عبدالعزيز العمير، شكره لرئيس مجلس الإدارة السابق فضيلة الشيخ ناصر النعيم، وأعضائه السابقين؛ على ما قدموه من جهود لخدمة الجمعية وتحقيق أهدافها.