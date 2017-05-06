تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 10 شعبان 1438 هـ, الموافق 6 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مشاريع بـ 5 مليارات ريال تنفذها “البيئة” في “الشرقية”

مشاريع بـ 5 مليارات ريال تنفذها “البيئة” في “الشرقية”

الأحساء – واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حزمة مشاريع تنموية تنفذها في المنطقة الشرقية ومحافظاتها، تتجاوز قيمتها التقديرية خمسة بلايين ريال.

وعرض وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي حزمة المشاريع، خلال زيارته إلى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي، إذ قسمت الوزارة مشاريعها إلى شقين، الأول للمياه، وبلغت 82 مشروعاً قيمتها التقديرية تتجاوز ثلاثة بلايين ريال، والآخر للصرف الصحي بـ 42 مشروعاً قيمتها التقديرية أكثر من 2.5  بليون ريال.

وأوضحت الوزارة أن بعض مشاريع المياه «عاجلة» لتحسين جودة المياه وتطوير منظومة شبكاتها ومحطاتها، إذ تبلغ المشاريع المقترحة لمدينة الدمام 10، بكلفة تقديرية تتجاوز بليوني ريال، ومحافظة الخبر تسعة بكلفة 230 مليون ريالاً، ومحافظة القطيف تسعة بقيمة 430 مليون ريالاً، ومحافظة الأحساء عشرة وكلفة تقارب 595 مليون ريالاً، تليها محافظة الجبيل بثلاثة بكلفة 165مليون ريال، ومشروع واحد في محافظة بقيق بكلفة 35 مليون ريال، إضافة إلى مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وأضافت الوزارة، أنه تم إدراج عدد من المشاريع ضمن «العاجلة» في مدينة الدمام، تشمل إنشاء محطة الصرف الصحي غرب الدمام، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تبلغ سعتها 300 ألف متر مكعب، ويجري حالياً الترسية لعقد الخدمات الاستشارية للمشروع بمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي في ضاحية الملك فهد الذي يضم ثلاث محطات ضخ وملحقاتها وتوصيلها إلى المنازل.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“المدنية” تطلق خدمة “سيرتي” للاستعلام عن الوضع الوظيفي لمنسوبي الجهات الحكومية

“المدنية” تطلق خدمة “سيرتي” للاستعلام عن الوضع الوظيفي ...

“البيئة” تتحرك وتؤكد سلامة “أسماك الشرقية”.. بعد الفحص

“البيئة” تتحرك وتؤكد سلامة “أسماك الشرقية”.. بعد الفحص

“الإسكان”: وحدات الـ200 ألف ريال الأكثر طلباً من قبل المواطنين

“الإسكان”: وحدات الـ200 ألف ريال الأكثر طلباً من ...

التجارة: ضبط مصنع في الدمام يُستخدم للغش التجاري

التجارة: ضبط مصنع في الدمام يُستخدم للغش التجاري

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*