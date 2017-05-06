مشاريع بـ 5 مليارات ريال تنفذها “البيئة” في “الشرقية”

الأحساء – واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حزمة مشاريع تنموية تنفذها في المنطقة الشرقية ومحافظاتها، تتجاوز قيمتها التقديرية خمسة بلايين ريال.

وعرض وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي حزمة المشاريع، خلال زيارته إلى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي، إذ قسمت الوزارة مشاريعها إلى شقين، الأول للمياه، وبلغت 82 مشروعاً قيمتها التقديرية تتجاوز ثلاثة بلايين ريال، والآخر للصرف الصحي بـ 42 مشروعاً قيمتها التقديرية أكثر من 2.5 بليون ريال.

وأوضحت الوزارة أن بعض مشاريع المياه «عاجلة» لتحسين جودة المياه وتطوير منظومة شبكاتها ومحطاتها، إذ تبلغ المشاريع المقترحة لمدينة الدمام 10، بكلفة تقديرية تتجاوز بليوني ريال، ومحافظة الخبر تسعة بكلفة 230 مليون ريالاً، ومحافظة القطيف تسعة بقيمة 430 مليون ريالاً، ومحافظة الأحساء عشرة وكلفة تقارب 595 مليون ريالاً، تليها محافظة الجبيل بثلاثة بكلفة 165مليون ريال، ومشروع واحد في محافظة بقيق بكلفة 35 مليون ريال، إضافة إلى مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وأضافت الوزارة، أنه تم إدراج عدد من المشاريع ضمن «العاجلة» في مدينة الدمام، تشمل إنشاء محطة الصرف الصحي غرب الدمام، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تبلغ سعتها 300 ألف متر مكعب، ويجري حالياً الترسية لعقد الخدمات الاستشارية للمشروع بمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي في ضاحية الملك فهد الذي يضم ثلاث محطات ضخ وملحقاتها وتوصيلها إلى المنازل.