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السبت, 10 شعبان 1438 هـ, الموافق 6 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الربيعة”: شركات خاصة تدير 2600 مستشفى ومركز صحي حكومي العام المقبل

“الربيعة”: شركات خاصة تدير 2600 مستشفى ومركز صحي حكومي العام المقبل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن اعتزام المملكة إنشاء شركات متعددة لإدارة 279 مستشفى و2300 مركز للرعاية الصحية الأولية ابتداءً من العام المقبل.

وقال “الربيعة” في حوار مع صحيفة “بوسطن” الأمريكية: إن” ملكية المستشفيات ستظل للدولة، مع فصل الجوانب التشغيلية عن التنظيم”، مبيناً أن المملكة لا تهدف في المرحلة الراهنة إلى تحقيق ربح من هذا التحرك، وإنما رفع الكفاءة والجودة في الأداء.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يخضع للخصخصة في أغلب دول العالم، ويديره في الولايات المتحدة القطاع الخاص أو غير الربحي، داعياً الشركات الأمريكية للاستثمار في القطاع الصحي والدوائي السعودي سواء عبر نسبة تملك 100% مباشرة، أو بالشراكة مع شركاء محليين، لافتًا إلى أن الحكومة تقدم حالياً 80% من خدمات الرعاية الصحية.

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