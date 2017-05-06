“الإسكان”: وحدات الـ200 ألف ريال الأكثر طلباً من قبل المواطنين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت وزارة الإسكان، أن غالبية الطلبات على الوحدات العقارية تتركز في حدود الأسعار التي تقارب 200 ألف ريال، فيما كان العرض بـ700 ألف ريال، مشيرة إلى أن هناك مبادرة لتطوير أواسط المدن في المملكة.

وقال مدير الشراكات في وزارة الإسكان أحمد مندورة خلال جلسة في معرض “ريستاتكس”: ‘‘إن التمويل السكني البنكي في المملكة يشكل 3 في المائة من إجمالي الوحدات الممولة التي بلغ عددها أكثر من 6 ملايين وحدة خلال 30 سنة”، بحسب “الحياة”.

وأشار “مندورة” إلى أن أغلب هذه الوحدات كان ممولاً من صندوق التنمية العقاري، وكل وحدة سكنية تنتج وظيفتين في المتوسط، مع وجود نحو 200 مهنة لها علاقة بالإسكان، وغالبية الطلبات في السوق السعودية تتركز بين 200 و700 ألف ريال، فيما العرض أكثره يتركز على 750 ألف ريال وأعلى من ذلك.

وأكد، أن أكثر شرائح حجم الأسر كان لأفراد أسرة بين ثلاثة إلى خمسة أفراد في الأسرة الواحدة، بنسبة وصلت حتى 69 في المئة، مع وجود أكثر الطالبين للسكن في منطقة مكة المكرمة.