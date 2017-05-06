تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 10 شعبان 1438 هـ, الموافق 6 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

ترشيح NITI لجائزة أفضل المعاهد العالمية وأهالي الأحساء يبدأون التصويت

ترشيح NITI لجائزة أفضل المعاهد العالمية وأهالي الأحساء يبدأون التصويت

الأحساء – عيسى الموسى

رشحت منظمة Global Getenargy، مؤخرًا، المعهد الوطني للتدريب الصناعي لجائزة أفضل المعاهد العالمية في الشراكات التعليمية، وذلك حسب معايير المنظمة.

وفي السياق، صرّح رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بالمعهد صرح حمد خليفه المغلوث، بأن حملة التصويت للمعهد لاقت انتشارًا واسعًا بين الأهالي، وتضافر جهود الكثير من الجهات الحكومية والشركات والجمعيات ذات العلاقة لما لها من أثر كبير على مستقبل التدريب في المملكة، منبهًا بأن آخر موعد للتصويت سيكون يوم الإثنين المقبل.

ويعد المعهد أحد معاهد الشراكات الإستراتيجية لبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف بين أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رغم حداثة عمر المعهد إلا إنه استطاع منذ فترة تأسيسه الوصول لمثل هذه المنافسة العالمية المهمة، بفضل الأداء المتميز للمعهد في توليد الكفاءات الوطنية ذات التخصصات الصناعية النوعية التي ستسهم في تنمية الاقتصاد الوطني تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

هذا، وللتصويت للمعهد يمكن الدخول على الرابط التالي: https://t.co/8snmZU2ZOE

صورة

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

عمومية “تيسير الزواج” تختار أعضاء مجلسها.. “العمير” رئيسًا و”البوبشيت” نائبًا

عمومية “تيسير الزواج” تختار أعضاء مجلسها.. “العمير” رئيسًا ...

بعد موافقة المحافظ.. الأحساء تستعد لمبادرة “لموا شملي بأسرتي” للإفراج عن الغارمين

بعد موافقة المحافظ.. الأحساء تستعد لمبادرة “لموا شملي ...

د.الشعيبي “ابن الأحساء” يحقّق لقب “نجم جامعة الإمام عبدالرحمن”

د.الشعيبي “ابن الأحساء” يحقّق لقب “نجم جامعة الإمام ...

فعاليات عدة في قطاع الهفوف للصحة العامة بمناسبة رمضان والصيف

فعاليات عدة في قطاع الهفوف للصحة العامة بمناسبة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*