ترشيح NITI لجائزة أفضل المعاهد العالمية وأهالي الأحساء يبدأون التصويت

الأحساء – عيسى الموسى

رشحت منظمة Global Getenargy، مؤخرًا، المعهد الوطني للتدريب الصناعي لجائزة أفضل المعاهد العالمية في الشراكات التعليمية، وذلك حسب معايير المنظمة.

وفي السياق، صرّح رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بالمعهد صرح حمد خليفه المغلوث، بأن حملة التصويت للمعهد لاقت انتشارًا واسعًا بين الأهالي، وتضافر جهود الكثير من الجهات الحكومية والشركات والجمعيات ذات العلاقة لما لها من أثر كبير على مستقبل التدريب في المملكة، منبهًا بأن آخر موعد للتصويت سيكون يوم الإثنين المقبل.

ويعد المعهد أحد معاهد الشراكات الإستراتيجية لبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف بين أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رغم حداثة عمر المعهد إلا إنه استطاع منذ فترة تأسيسه الوصول لمثل هذه المنافسة العالمية المهمة، بفضل الأداء المتميز للمعهد في توليد الكفاءات الوطنية ذات التخصصات الصناعية النوعية التي ستسهم في تنمية الاقتصاد الوطني تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

هذا، وللتصويت للمعهد يمكن الدخول على الرابط التالي: https://t.co/8snmZU2ZOE