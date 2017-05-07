كلية الدراسات التطبيقية بالأحساء تختتم أسبوع التوعية بسلامة الأفراد والممتلكات

الأحساء – “الأحساء اليوم”

اختتمت كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل، مؤخرًا، فعاليات برنامج أسبوع التوعية بسلامة الأفراد والممتلكات، تحت رعاية وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الرحمن بن سلطان العنقري، وبحضور عميد الكلية الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي.

وبدوره، ألقى “العنقري”، كلمة خلال الحفل الختامي، شكر من خلالها الحضور من قطاعات المجتمع المحلي على مشاركتهم الفاعلة وحرصهم والتزامهم بالحضور طيلة فترة البرنامج، منوّهًا بأهمية مثل هذه البرامج في توعية أفراد المجتمع بقضية مهمة يحتاجها الجميع في حياتهم اليومية، مركزاً على دور الجامعة في توفير أفضل فرص التدريب والتطوير لمؤسسات المجتمع المحلي انطلاقا من رؤيتها ورسالتها نحو تعزيز الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع.

من جهته، عبر عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، عن سعادته لنجاح البرنامج وحجم المشاركة من مؤسسات المجتمع المحلي والذي يدل على مدى اهتمام تلك المؤسسات بتطوير قدرات منسوبيها.

إلى ذلك، قام وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، وعميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، بتكريم المدربين وهم: مقدم برنامج السلامة المرورية نضال الشخص، ومقدم برنامج إطفاء الحرائق وإخلاء المباني (من شركة أرامكو) حاتم حامد الحربي، والدكتور عمرو العطلة والدكتورة علا محمد موسى وعن برنامج الإسعافات الأولية عبدالعزيز الدندن، والدكتور محمد حسين الوصيبعي من مديرية الشؤون الصحية مقدم برنامج مكافحة التدخين، وعبدالله العسيري من إدارة مكافحة المخدرات مقدم برنامج مكافحة المخدرات، إلى جانب تكريم أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج وتوزيع الشهادات على المشاركين؛ ليختتم بتوجيه الشكر للمركز الجامعي للاتصال والإعلام وإدارة السلامة والمدربين والمشاركين والحضور ولكل من ساهم في إنجاح فعاليات البرنامج.

يذكر أن كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع نظّمت البرنامج بالتعاون مع إدارة تطوير الشراكة المجتمعية وإدارة السلامة في الجامعة تحت شعار “التوعية بالسلامة مسؤولية الجميع”.