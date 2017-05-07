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الأحد, 11 شعبان 1438 هـ, الموافق 7 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

القتل قصاصًا بجانٍ قتل مواطنًا في مكة

القتل قصاصًا بجانٍ قتل مواطنًا في مكة

الأحساء – واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطناً وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته في مكة المكرمة.

وفيما يلي نص البيان:” أقدم فايز بن علي يماني – سعودي الجنسية – على قتل / محمد بن حامد الحربي – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الأحد بمكة المكرمة.

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